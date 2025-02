Unlimitednews.it - Santanchè “Mozione di sfiducia su fatti antecedenti alla nomina da ministra”

ROMA (ITALPRESS) – La“ha per oggettoche, se saranno evidenziati, sonoal mio giuramento da ministro”. Lo ha detto ladel Turismo, Daniela, in AulaCamera, durante la discussione delladipresentata nei suoi confronti dall’opposizione. “Desidero affrontare con la massima trasparenza le questioni sollevate, ribadendo il mio impegno verso le istituzioni, il mio giuramento prestato nelle mani del Presidente della Repubblica il 22 ottobre del 2022, il rispetto per la magistratura, ma anche per i principi fondamentali del nostro ordinamento”.Laha poi aggiunto in aula: “Nelle mie borse non c’è paura. E lo dico senza problemi: ho una collezione di borse – ha spiegato – Mio padre che era ottavo figlio di contadini mi ha insegnato una cosa: si ruba solo quello che si nasconde e io non ho nulla da nascondere.