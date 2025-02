Thesocialpost.it - Santanchè, la Camera respinge la mozione di sfiducia

Leggi su Thesocialpost.it

L’Aula dellaha respinto ladipresentata dalle opposizioni alla ministra Daniela Santanché. I voti contrari sono stati 206, i si 134 e 1 astenuto.Schlein: “Meloni non riesce a far dimettere”“C’è una cosa che non è falsa, il fatto che, per qualche motivo, sente di avere la carta giusta per non dimettersi, e quindi ci rivolgiamo a Meloni chiedendole cosa le impedisce di far dimettere la ministra, perché continua ad accettare in silenzio? Com’è possibile tollerare una ministra che dice che del pressing di Fi se ne frega e che sarà solo lei a valutare, che dice che sulle sue dimissioni decide da sola, come se non ci fosse una premier?”. Così la segretaria Pd Elly Schlein nel dibattito sulladial ministro del Turismo Daniela