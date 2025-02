Ilfattoquotidiano.it - Santanchè e la “lezione” del padre: “Mi ha insegnato una cosa, che si ruba solo quello che si nasconde”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Nelle mie borse non c’è paura. Lo denuncio qua, nell’Aula, sì ho una coldi borse. Ma miomi haunache siche si, e io non ho nulla dare”. Così in Aula alla Camera la ministra del Turismo Danielaintervenuta per il seguito della discussione sulla mozione di sfiducia nei suoi confronti. “Io sono la prima, la più lucida, a capire che io per voi sono l’emblema, lo rappresento plasticamente, di tutto ciò che detestate, un preconcetto: voi non volete combattere la povertà volete combattare la ricchezza”, ha detto ancora suscitando le polemiche dell’opposizione.L'articoloe la “” del: “Mi hauna, che siche si” proviene da Il Fatto Quotidiano.