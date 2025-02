Ilfattoquotidiano.it - Santanché, alla Camera si vota la mozione di sfiducia. Per la maggioranza non parlano i big in dichiarazione di voto – la diretta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La ministra finora ha rifiutato di dimettersi nonostante il rinvio a giudizio per falso in bilancio (leggi): dovrebbe intervenire in apertura di seduta per le repliche, dopo la discussione generale conclusa la settimana scorsa. Per il centrodestra non parleranno i capigruppoL'articolosiladi. Per lanoni big indi– laproviene da Il Fatto Quotidiano.