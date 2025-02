Lanazione.it - Sansepolcro, il consiglio comunale dei giovani

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 25 febbraio 2025 –, ildeiL’assessorato alle Politicheli del Comune diè lieto di annunciare la presentazione ufficiale deldei, un'iniziativa fondamentale per promuovere la partecipazione attiva delle nuove generazioni alla vita politica e amministrativa della città. L’incontro pubblico si svolgerà sabato 1° marzo alle 17:00 nella Sala deldi Palazzo delle Laudi. L’evento vedrà la partecipazione del sindaco Fabrizio Innocenti, Bernard Dika, Portavoce del Presidente della Regione Toscana oltre all’assessore alle Politicheli Valeria Noferi, il Presidente deldeiTommaso Polcri. La creazione di questo organo rappresentativo deiè un passo significativo per favorire il confronto e il dialogo su tematiche di interessele, con l’obiettivo di sviluppare progetti concreti per il futuro della comunità.