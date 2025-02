Chietitoday.it - "Sanità in crisi in Abruzzo", la deputata Daniela Torto (M5s) invia una video-lettera al ministro della Salute Schillaci

Leggi su Chietitoday.it

Ladel Movimento 5 stelleha rivolto alOraziounariguardante i lavori di ristrutturazione all’ospedale di Chieti, in cui dichiara il suo 'no' al dislocamento in altre città e il suo parere favorevole a un piano serio e.