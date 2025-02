Romadailynews.it - Sanita’: a ospedale San Camillo di Roma primo impianto valvola aortica transcatetere

Un importante traguardo è stato raggiunto dall’Sandicon l’esecuzione, per la prima volta nella struttura, di una procedura didi(Tavi) per via transcarotidea. L’intervento innovativo, condotto con successo dalle equipe di cardiologia interventistica della Uoc di cardiologia e di chirurgia vascolare, rappresenta un significativo passo avanti nel trattamento della stenosiresevera in pazienti con pregressa chirurgia cardiaca e vie di accesso arteriose compromesse.Il paziente, un uomo di 86 anni con un precedente intervento di bypass aortocoronarico, presentava una grave stenosiresintomatica per dispnea. Dopo un’attenta valutazione multidisciplinare da parte dell’Heart team, è stata esclusa la possibilità di accesso tradizionale attraverso le arterie femorali o succlavie a causa di una diffusa atesia.