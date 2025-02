Sandro Iacometti | Apple torna negli Usa Ha vinto l' Occidente

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ci sono due battaglie della sinistra mondiale apparentemente senza alcun legame. Da una parte quella perla tutela dei lavoratori, le norme sulla sicurezza, i diritti dei più deboli, i salari più alti. Dall'altra quella contro il terribile Donald Trump e la sua devastante guerra commerciale. In realtà, c'è un filo rosso che le lega e che, allo stesso tempo, le mette in profonda contraddizione. La notizia emblematica riguarda. Avete presente il colosso mondiale che fa assemblare i suoi telefoni in Cina e India, che cerca in tutti i modi di affrontare le sfide competitive abbattendo i costi e producendo in aree del mondo dove la manodopera è a buon mercato? Ebbene, ieri il colosso di Cupertino, nel cuore della “rossa” Silicon Valley, in California, ha annunciato che il piano di investimenti farà marcia indietro.