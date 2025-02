Ilgiorno.it - San Vittore Olona, Pizza Club come il ring: la rissa finisce con sei denunciati

Leggi su Ilgiorno.it

San(Milano) Un commento fuori posto ed ecco scattare lamodello film western, che si conclude con i tavoli ribaltati per provare, inutilmente, a sfuggire ai carabinieri intervenuti sul posto e sei. Teatro del confronto nella serata di domenica scorsa è stato ildi corso Sempione, a San. A quanto pare a innescare la miccia che ha scatenato laè stato il commento (sgradito) di un avventore – uno dei protagonisti della– rivolto a una donna in quel momento presente nel locale. Dalle parole ai fatti Tra insulti, fraintendimenti e contrasti verbali, la situazione è presto precipitata anche perché altri presenti si sono inseriti nella contesa malgrado il tentativo del caposala di riportare la calma. Fatto sta che in sei hanno iniziato a darsele di santa ragione Quando i carabinieri sono arrivati sul posto alcuni di questi hanno anche provato a darsi alla fuga ribaltando i tavoli e le sedie del locale per gettarle addosso ai militari.