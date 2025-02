Unlimitednews.it - San Marino Song Contest, in lizza anche Gabry Ponte

ROMA (ITALPRESS) – Ci sarannocon il tormentone sanremese “Tutta l’Italia”, poi Bianca Atzei, Boosta, Pierdavide Carone, Marco Carta, Luisa Corna e Silvia Salemi tra i 20 cantanti che parteciperanno alla finale del Sanche selezionerà il rappresentante del Titano per la 69esima edizione dell’Eurovision, in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera. I nomi sono stati svelati nella conferenza stampa di presentazione dell’evento, l’8 marzo al Teatro Nuovo di Dogana e in diretta su SanRtv, oltre che su Rai Radio 2 e RaiPlay. A condurre lo show, con la direzione artistica di Massimo Bonelli, saranno Flora Canto e Francesco Facchinetti, con le incursioni di Cristiano Malgioglio. In gara in totale ci saranno 20 artisti, tra Emergenti e Big, riuniti in un’unica categoria senza limiti di cittadinanza o di lingua per i brani presentati: tra gli italiani ci sarannoVincenzo Capua, Elasi, Haymara, Questo e Quello, Taoma, The Rumpled e Giacomo Voli.