San Marino Song Contest il cast | da Gabry Ponte a Pierdavide Carone

Non c’è nessun Big dell’ultimo Festival di Sanremo fra i candidati per rappresentare Sanai prossimi Eurovision, come erroneamente alluso da AdnKronos, ma quasi. A Sanc’è infatticon la hit Tutta L’Italia che è stato il jingle del Festival di Sanremo.San, ilQuesto è il: Bianca Atzei con Testacoda; Besa con Tiki Tiki, Boosta con BTW, Vincenzo Capua con Sei Sempre Tu,con Mi Vuoi Sposare?; Marco Carta con Solo Fantasia; Luisa Corna con Il Giorno Giusto; Curli con Julier; Elasi con Lorella; Haymara con Tomate Las Manos; King Foo con The Edge Of The World; Paco con Until The End;con Tutta L’Italia; Questo e Quello con Bella Balla; Silvia Salemi con Coralli; Angy Sciaqua con I; Taoma con NPC; Teslenko con Storm; The Rumpled con You Get Me So High e Giacomo Voli con Ave Maria.