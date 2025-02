San Marino Song Contest da Gabry Ponte a Boosta | gli italiani che provano la scorciatoia per l’Eurovision

Leggi su Open.online

Una delle nuove tradizioni post sanremesi è diventata di certo la lista dei cantanti in gara al San, la gara che decreterà, il prossimo 8 marzo, chi dovrà rappresentare Sanal2025. L’occasione, come è facile intuire, è ghiotta, come insegna l’exploit dei Maneskin del 2021, una buona esibizione può regalare una gloria di livello globale. Certo, anche la figuraccia, anche quella di livello globale, è dietro l’angolo: ancora abbiamo negli occhi, per esempio, Achille Lauro nel 2022, che ottenne il pass di Sanpergiocato in casa nostra, a Torino, con la dimenticabile Stripper e quel toro meccanico cavalcato sul palco che non sconvolse nessuno e infatti venne rimandato a casa a tempo di record. San, che approfittando di un regolamento evidentemente piuttosto elastico, accetta di farsi rappresentare da artisti di qualsiasi nazionalità, e così finisce per diventare unaper una vetrina più importante.