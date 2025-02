Lopinionista.it - San Marino Song Contest 2025: venti artisti in lizza per Basilea, c’è anche Gabry Ponte

– Foto di Alessandro TrevesSAN– Una serata evento, in diretta tv e radio l’8 marzo, per selezionare il rappresentante della Repubblica a ESC. Un cast internazionale in gara per aggiudicarsi, in una sfida all’ultima nota, la palma di vincitore e il titolo di portabandiera della Repubblica di Sanall’Eurovision, in programma dal 13 al 17 maggio a. Presentato da Flora Canto e Francesco Facchinetti, il Sanandrà in onda l’8 marzo in diretta tv e radio alle 20.30 su SanRTV, Radio San, Rai Radio2in Visual sul canale 202, RaiPlay, RaiPlay Sound e in Dab+ tramite il consorzio Media Dab, e vedrà la partecipazione di 20in gara provenienti da sei Paesi europei.Ospiti della serata, sul palco del Teatro Nuovo di Dogana di San, Cristiano Malgioglio con le sue “incursioni”, La Rappresentante Di Lista e Senhit.