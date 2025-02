Bubinoblog - SAN MARINO SONG CONTEST 2025: UN CAST DI 20 ARTISTI DOVE SPICCA GABRY PONTE

Il concorso di selezione per l’Eurovisiondi Sancambia nome e cambia veste. Annunciati i cantanti in gara, la giuria, i conduttori e gli ospiti dell’edizione.Il Direttore Generale della Rai e di SanRTV, Roberto Sergio, ha parlato di “evento rinnovato e riconoscibile” con “nomi di alto livello alla conduzione e una produzione di qualità” in risposta alla rilevanza mediatica conquistata negli anni e alla crescente attenzione degli spettatori italiani ed europei.Saranno dunque Flora Canto e Francesco Facchinetti – come annunciato da Carlo Conti sul palco dell’Ariston – i presentatori di questa “prima” edizione del San, in programma il prossimo sabato 8 marzo al Teatro Nuovo di Dogana.Saranno loro a portare sul palco i 20in gara alla kermesse, pronti a darsi battaglia per conquistare il pass che permette di accedere all’Eurovision