Superguidatv.it - San Marino Song Contest 2025: da Gabry Ponte favorito alla vittoria con “Tutta l’Italia” al rilancio di Marco Carta e Luisa Corna

Dopo il Festival di Sanremo, si alza il sipario sul San, concorso che selezionerà il rappresentante del Titano al prossimo Eurovision. Stamattina in occasione della tradizionale conferenza stampa svoltasi presso gli studi Rai di Via Asiago sono stati svelati i 20 artisti in garakermesse. Sono 14 i cantanti italiani che si sfideranno nella kermesse sanmarinese, più un rappresentante di San(Paco), uno dell’Albania (Besa), uno della Svezia (Curli), uno della Slovenia (King Foo), uno del Belgio (Angie Sciacqua) e uno dell’Ucraina (Teslenko).San, ecco i cantanti in garaI due nomi che saltano subito all’occhio sono quelli di Pierdavide Carone, ex allievo di Amici nonché attuale concorrente di Ora o mai più, e di