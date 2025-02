Lettera43.it - San Marino Song Contest 2025: cantanti finalisti, data, dove vederlo e ospiti

Non è ancora finito il tempo di sentire Tutta l’Italia di Gabry Ponte. Il jingle del Festival di Sanremo, divenuto un vero tormentone sui socialè stato protagonista di centinaia di meme, sarà in gara al Sancon cui il Titano sceglierà il suo rappresentante per l’Eurovision di Basilea del prossimo 13 maggio. Il concorso ha infatti annunciato il cast dei 20 artisti che saranno sul palco del Teatro Nuovo di Dogana sabato 8 marzo, con diretta anche su Rai Radio 2 e RaiPlay. In lizza per un posto ben 14 artisti italiani, tra cui spiccano i nomi di Bianca Atzei e Marco Carta oltre a Boosta dei Subsonica. Alla conduzione ci saranno Flora Canto e Francesco Facchinetti con incursioni – come all’Ariston – di Cristiano Malgioglio.San: tutti gli artisti e i brani in garaBianca Atzei durante uno show in Sardegna (Getty Images).