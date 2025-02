Ilrestodelcarlino.it - Samb, i bonus sono finiti. Urge tornare alla vittoria

vittoriosa trasferta di L’Aquila, in casaè come se si fosse spenta la luce. Il 3-0 allora rifilatoseconda della classe lo scorso 26 gennaio sembrava avere chiuso il campionato dopo sole quattro giornate del girone di ritorno. Ed invece non è stato così. Sindrome di appagamento, flessione tecnica, i numerosi infortuni? Tutte cause cheal vaglio della società e dello staff tecnico. Ma resta il fatto che nell’ultimo mese la formazione di Ottavio Pdini ha rallentato e di tanto la sua marcia. Solo tre punti in quattro partite e contro formazioni di medio e basso cabotaggio. Ad Avezzano si è notata una netta involuzione anche nella costruzione del gioco. Insomma una sconfitta che fa suonare un campanello d’rme e che allo stesso tempo sveglia i rossoblù dal sogno di avere chiuso i giochi troppo presto.