Salvo D’Acquisto verso la beatificazione La decisione di Papa Francesco dall’ospedale

IlGemelli di Roma, ha dato il via libera alla causa didi. La notizia è stata ufficializzata dalla Santa Sede. Il vicebrigadiere dei carabinieri, all’età di 23 anni, sacrificò la sua vita nel 1943 per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento nazista vicino Roma. Per questo atto eroico, ricevette la Medaglia d’oro al valore militare. Lunedì scorso, durante un’udienza con il cardinale Pietro Parolin e monsignor Edgar Peña Parra, ilha autorizzato il Dicastero delle cause dei santi a emettere i decreti necessari. Tra questi, il decreto riguardante “l’offerta della vita del servo di Dio, fedele laico, nato a Napoli il 15 ottobre 1920 e morto a Palidoro il 23 settembre 1943?. Ora, manca solo il riconoscimento di un miracolo per la sua