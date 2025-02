Salvo D’Acquisto verso la beatificazione | la decisione di Papa Francesco

Leggi su .com

(Adnkronos) –D'Acquisto potrebbe diventare presto beato. Lo ha deciso ilautorizzando il Dicastero delle Cause dei Santi a promulgare i decreti riguardanti l'offerta della vita del servo di DioD'Acquisto, il vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri Reali, insignito di Medaglia d'oro al valor militare per essersi sacrificato il 23 settembre 1943 per .L'articolola: ladiproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.