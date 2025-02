Primacampania.it - Salvo D’Acquisto verso la beatificazione: il Papa autorizza il decreto

CITTA’ DEL VATICANO – Dal Policlinico Gemelli,Francesco ha compiuto un passo significativoladi. Nel corso di un’udienza con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, e monsignor Edgar Peña Parra, sostituto per gli Affari Generali, il Pontefice hato il Dicastero delle Cause dei Santi a promulgare una serie di decreti, tra cui quello relativo al giovane carabiniere eroe. Ilriconosce ufficialmente “l’offerta della vita” del servo di Dio, nato a Napoli il 15 ottobre 1920 e morto a Palidoro il 23 settembre 1943, sacrificandosi per salvare innocenti dalla rappresaglia nazista. Ora, per la proclamazione ufficiale della, resta solo il riconoscimento di un miracolo attribuito alla sua intercessione.