Ilfattoquotidiano.it - Salvo D’Acquisto sarà presto beato: l’ok del Papa. Chi è il carabiniere che si offrì per evitare una rappresaglia nazista

Ildal Gemelli ha deciso chepotrebbe essere. Incontrando il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, e monsignor Edgar Peña Parra, sostituto per gli Affari Generali, Bergoglio – che continua nel governo della Chiesa mentre è ricoverato al Gemelli – ha autorizzato il Dicastero delle cause dei santi a promulgare alcuni decreti. Tra questi quello riguardante “l’offerta della vita del servo di Dio”, ilche salvò 22 uomini dalla fucilazione per mano delle SS dichiarandosi colpevole di un’esplosione che aveva ucciso un militare tedesco, pur non essendone il responsabile. La beatificazione è la tappa intermedia in vista della canonizzazione. Se il candidato viene dichiarato martire, diventa subito, altrimenti è necessario che venga riconosciuto un miracolo, dovuto alla sua intercessione.