Salvo D’Acquisto sarà Beato il Papa autorizza il percorso per la beatificazione

, il vicebrigadiere dei Carabinieri Reali eroe della Seconda Guerra Mondiale, potrebbe presto essere proclamatoFrancesco ha infattito il Dicastero delle Cause dei Santi a promulgare i decreti riguardanti l’offerta della vita del Servo di Dio, riconoscendo il suo sacrificio estremo compiuto il 23 settembre 1943 per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste.Larappresenta un passo fondamentale verso la canonizzazione. Se il candidato viene dichiarato martire, come nel caso di, può essere proclamatosenza la necessità di un miracolo riconosciuto. Altrimenti, è richiesto un miracolo attribuito alla sua intercessione.Un eroe della fede e della patrianacque a Napoli il 15 ottobre 1920 in una famiglia modesta ma ricca di valori cristiani.