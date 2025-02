Salvo D’Acquisto, l’eroe di Palidoro, sarà presto beato

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 25 febbraio 2025 –: lo ha deciso il Papa autorizzando il Dicastero delle Cause dei Santi a promulgare i decreti riguardanti l’offerta della vita del servo di Dio, il vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri Reali, insignito di Medaglia d’oro al valor militare per essersi sacrificato il 23 settembre 1943 per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della seconda guerra mondiale.Meloni: “Un eroe, simbolo di coraggio”“è un eroe, simbolo di coraggio, sacrificio e dedizione al dovere. La decisione del Santo Padre di autorizzare il percorso per la sua beatificazione è un riconoscimento straordinario per un uomo che ha dato la vita per salvare quella di altri, incarnando i valori più alti di umanità e servizio.