Agi.it - Salvo D'Acquisto, il vicebrigadiere morto da eroe che sarà Beato

Leggi su Agi.it

AGI - Dai libri di storia all'empireo dei beati. La decisione di Papa Francesco è l'ultimo, definitivo riconoscimento dell'eroismo diD', il carabiniere che a 23 anni non ancora compiuti sacrificò la sua vita per salvare un gruppo di civili dalla fucilazione dei nazisti. Nato a Napoli, nel rione Antignano, il 15 ottobre 1920, primogenito di cinque figli, D'si arruola nell'Arma a 18 anni e con l'entrata in guerra parte come volontario nella Libia italiana, restando ferito a una gamba in uno scontro a fuoco dopo alcuni mesi trascorsi al fronte. Rientrato in Italia e frequentato il corso per la promozione a, viene destinato alla Stazione carabinieri di Torre in Pietra, a una trentina di chilometri da Roma, lungo la via Aurelia. È qui che il giovane comincia ad incrociare il suo destino, quando alcuni dei tedeschi accasermati nella vicina Palidoro mentre ispezionano delle casse di munizioni abbandonate vengono investiti dall'esplosione di un ordigno: due muoiono e altri due restano feriti.