Tvzap.it - Salvatore scomparso da due giorni: poco fa il drammatico ritrovamento

La scomparsa di Salvatore Chillemi, il 49enne milanese di cui non si avevano più notizie dal 22 febbraio, ha purtroppo avuto l'esito peggiore. Dopo due giorni di ricerche, il suo corpo è stato ritrovato nel pomeriggio di lunedì 24 febbraio, a poche centinaia di metri dalla sua Vespa. Le circostanze della morte restano ancora avvolte nel mistero e le autorità stanno conducendo accertamenti per chiarire le cause del decesso. Salvatore scomparso da due giorni Le ricerche di Salvatore Chillemi erano partite nella giornata di domenica 23 febbraio, dopo la segnalazione della sorella, preoccupata per non essere riuscita a mettersi in contatto con lui dal giorno precedente.