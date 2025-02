Lanotiziagiornale.it - Salva-Milano, parla Sala: “Grave danno alla città, abbiamo aspettato già troppo”

A breve il ddldovrebbe approdare in Senato. Il Movimento 5 Stelle è contrario e il Pd forse presenterà degli emendamenti. Come vive questa attesa?“Credo di aver fatto tutto ciò che era in mio potere fare. Torno a ribadirlo: c’è un’ambiguità nell’interpretazione delle norme che va sciolta, e questo va a favore di tutti i Comuni. Norme il cui caposaldo è costituito da una legge del 1942 (provate ad immaginare cos’era unanel 1942.). Quello che chiediamo da oltre un anno è un parere, non una sanatoria come sostiene il Movimento 5 Stelle. Non so se il Pd intenda presentare emendamenti al testo. Al netto dell’eventuale contenuto, tornareCamera dilaterebbe ulteriormente i tempi. E, in tutta onestà, penso che si è giàha già pagato abbastanza: il blocco delle pratiche dell’urbanistica comporta un, alle imprese costruttrici e soprattutto ai cittadini che hanno investito i loro risparmi in case che non sappiamo se verranno mai costruite o rese agibili”.