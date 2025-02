Salute gastroenterologo Barbara | Il microbiota è un vero e proprio organo

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Abbiamo imparato a conoscere ilsolo negli ultimi vent'anni grazie alla metodologia nuova che possiamo applicare per identificarlo. Ilè unche vive dentro di noi, soprattutto nell'intestino, ed è in grado di controllare tantissime funzioni, non solo quelle intestinali, ma anche quelle di tanti altri organi .