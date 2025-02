Quotidiano.net - Salta lo spettacolo di Luca Bizzarri a Genova: “Non sono riuscito a scriverlo. Ho fatto una figura di m...”

Roma, 25 febbraio 2025 – Avrebbe dovuto debuttare il prossimo 8 marzo al teatro Politeama dilo‘Non hanno un amico 2’ di. La première è, però, stata rimandata a ottobre e ad annunciarlo a coloro che avevano già acquistato i biglietti è stato lo stesso comico. Il motivo? Lonon è pronto,non èa completarlo a causa di altri impegni lavorativi e ha preferito essere sincero con i suoi fan raccontando come stanno davvero le cose. La lettera di scuse “Mi rivolgo a voi, che siete stati così gentili da aver già riempito da tempo la sala del Politeama Genovese per lo'Non hanno un amico 2' che avrebbe dovuto debuttare a marzo, nella mia adorata e complessa città. Ho scritto avrebbe dovuto perché, come avrete capito, non sarà possibile che ciò avvenga.