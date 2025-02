Quotidiano.net - Saipem-Subsea7, il colosso è servito. Ma le nozze non convincono i mercati

Leggi su Quotidiano.net

Si sgonfia con il passare delle ore l’entusiasmo di Piazza Affari per letrae la norvegese. L’euforia dell’apertura (ieri mattina il titolo della società italiana non riusciva a fare prezzo, con un rialzo teorico a due cifre), si è trasformata in delusione, fino alla chiusura in territorio negativo a -0,4%. Il tutto mentre a Osloha guadagnato il 3%. Il verdetto deiè chiaro: pur apprezzando il valore industriale dell’operazione, la fusione alla pari non premia, che oggi potrebbe annunciare il ritorno della cedola insieme ai conti del 2024. Anticipando i tempi annunciati alla vigilia, l’ad di, Alessandro Puliti, ha detto che le due società potrebbero fondersi anche prima del giugno 2026, spiegando che "ci vuole tempo, tenendo anche conto che servirà il via libera dell’Antitrust" ma "ci sono margini per accelerare".