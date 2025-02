Amica.it - Sahteene Sednaoui, la figlia di Laetitia Casta alla sfilata di Gucci

Ladiha dato ufficialmente il via a una nuova Milano Fashion Week. Riflettori accesi sulle collezioni Autunno/Inverno 2025, ma anche sulle tante star che sono arrivate nel capoluogo lombardo per partecipare agli eventi. Durante ladiuna misteriosa ospite in prima fila ha catturato l’attenzione dei fotografi: bellezza malinconica, morbide ondene e uno charme tutto francese. La riconoscete? È, ladi. Chi è (e cosa fa)Siamo ormai abituati alle nepo baby, la seconda generazione di modelle e attrici con un cognome importante. Il caso diè diverso: è cresciuta lontano dai riflettori e le foto insiememadre, o semplicemente di lei da bambina, si contano sulle dita di una mano.