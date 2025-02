Lanazione.it - Sacchi di abiti gettati davanti alla Caritas: “Non siamo una discarica”

Massa, 25 febbraio 2025 – “non è una”. E’ un appello quello di don Maurizio Manganelli, direttore didiocesana. “Purtroppo le persone scaricanoneri di vestiti, accessori e giochi per bambinialle porte della Chiesina – spiega il sacerdote –, ma non sono queste le modalità della raccolta e soprattutto non è questo il modo di fare. Il bene va fatto bene”. Accade troppo spesso infatti che le persone lascino vestiti e non sempre in buone condizioni, inneri abbandonati alle porte di, che ha sede nella Chiesina di San Pio X in via Celi a Massa. “Tu metteresti un abito che è stato per terra, magari sotto la pioggia o in balìa dei bisogni degli animali? – domanda provocatoria di don Manganelli –. Anche le persone povere hanno una dignità e con rispetto bisogna trattare i vestiti che vogliamo donare loro”.