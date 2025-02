Ilfoglio.it - Sabotare la salute pubblica per tutelare i propri interessi. Le bugie di Robert Kennedy Jr.

F.Jr. ha assunto l'incarico di segretario dellae dei Servizi umani con la promessa di non ostacolare l’accesso ai vaccini, assicurando al Senato che non avrebbe tolto a nessuno la possibilità di vaccinarsi. Ma appena insediato, le sue azioni hanno immediatamente smentito queste dichiarazioni, rivelando una strategia che mina la fiducianei vaccini e smantella le istituzioni che ne garantiscono sicurezza ed efficacia. Uno dei suoi primi atti è stato rimuovere membri del Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione (Acip) del Cdc, un gruppo essenziale che determina le raccomandazioni vaccinali per la popolazione. Questo comitato è composto da esperti indipendenti, senza legami con le aziende farmaceutiche, che hanno dedicato la loro carriera allo studio della sicurezza ed efficacia dei vaccini.