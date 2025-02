Lanazione.it - Sabato 1° marzo alle 21 in scena lo spettacolo Anna Karenina, le donne e la passione da Lev Tolstoj, di Alberto Bassetti

Arezzo, 25 febbraio 2025 – Proseguono gli appuntamenti della rassegna teatrale METAMORFOSI al Teatro Comunale Giovanni Papini, organizzata da Laboratori Permanenti in collaborazione con il Comune di Pieve Santo Stefano.1°2025ore 21.00 inlo, lee lada Lev, di, una produzione Seven Cults con Maddalena Rizzi, Bruno Governale, Biagio Iacoviello, Alioscia Viccaro, musiche di Eugenio Tassitano, scene e costumi di Tiziano Fario e la regia di Filippo d’Alessio. Nella sala d’aspetto di una stazione, luogo di arrivi e partenze, crocevia di esistenze, riappare la figura dipronta a misurarsi con il suo vissuto in grado di coinvolgere i passeggeri in un gioco teatrale. Il pubblico è trasportato nel grande romanzo dirivelando l’essenza intima, umana, vera e attuale dei personaggi.