Ilrestodelcarlino.it - Russi, che capitombolo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Inaspettata sconfitta casalinga per ilcalcio a 5 contro l’Imolese che espugna il PalaValli 5-3 al termine di una gara tirata come tutti i derby che si rispettino. Il secondo posto non è di certo a rischio ma il vantaggio si è assottigliato a 3 punti anche se il Prato deve ancora riposare rispetto ai Falchetti, dunque ha una gara giocata in più. E dire che la gara si mette subito bene: dopo poco meno di 2’ Babini porta in vantaggio ilche, però, a metà primo tempo subisce tre reti in sequenza da Petragallo (10’), Lari (13’) e Kaka (14’). Bolotti, per, accorcia le distanze (2-3) prima dell’intervallo. Nel secondo tempo segna subito il 4-2 l’Imolese, accorcia al 34’ Canciulli ma, malgrado il lottato finale è ancora Petragallo a siglare il definitivo 5-3 che lascia un po’ di amaro in bocca alla squadra di Simone Bottacini.