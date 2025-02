Ilgiorno.it - Run for Life da Formula 1: per i 10 anni tutti di corsa in Autodromo

Monza, 25 febbraio 2025 – Si “corre per la vita” all’di Monza. Il 9 marzo torna, per la decima edizione, la rassegna podistica a fini benefici “Run for”, quest’anno per la prima volta nel circuito di1. L’versario è di quelli importanti e sembra venire a suggello di una crescita graduale della manifestazione che negliha visto sempre più iscritti, iniziando dall’essere una sempliceal Parco non competitiva per diventare un evento che prevede due tracciati competitivi (di corse riconosciute dalla Fidal) e cinque alternative di partecipazione. Il tributo “Ormai si tratta di un appuntamento storico per la città – osserva l’assessora allo Sport, Viviana Guidetti –. Quest’anno la grande novità è che si svolgerà in, a seguito della nostra scelta di assegnare alla manifestazione una delle giornate a disposizione del Comune per l’utilizzo del circuito, un premio per le oltre 3.