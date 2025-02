Isaechia.it - Ruggiero D’Andrea, ecco chi è il cavaliere con cui Barbara De Santi è uscita da Uomini e Donne

Ieri pomeriggio sono state registrate le nuove puntate di, che andranno in onda prossimamente su Canale 5 (QUI tutte le anticipazioni) e un colpo di scena inatteso ha sorpreso i telespettatori del dating show condotto da Maria De Filippi.Nel corso della registrazione di ieri, infatti,De, storica dama del programma, ha deciso di lasciare la trasmissione in compagnia di un, di cui non si era parlato granché fino adesso se non in relazione ad un bacio che i due si erano scambiati nel corso delle ultime registrazioni.La conoscenza traè quindi piuttosto recente, considerato che fino a poco tempo l’insegnante stava frequentando ilGiordano, con il quale però le cose non devono essere andate come previsto, dal momento che di lì a poco la dama ha deciso di lanciarsi nella conoscenza di questo nuovo, che sembra averla colpita molto sin da subito.