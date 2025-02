Thesocialpost.it - Rubano il water d’oro di Cattelan nel castello inglese di Winston Churchill: tre persone a processo

In meno di cinque minuti è stato rubato il celebrein oro 18 carati di Maurizioda Blenheim Palace, storica residenza britannica dove nacque. Il furto, avvenuto il 14 settembre 2019, resta avvolto nel mistero, soprattutto per quanto riguarda la sorte dell’opera. Ora, tresono sotto: una sospettata di aver partecipato direttamente al colpo e le altre due accusate di aver contribuito alla vendita dell’oro. Gli inquirenti ritengono che ilsia stato smembrato e rivenduto, ma la destinazione finale del prezioso metallo rimane sconosciuta.A jury has been shown CCTV footage during a trial at Oxford Crown Court today after a golden loo worth around £2.5m was allegedly stolen from Blenheim Palace. Full story here https://t.co/c2XhrJOj2Z pic.