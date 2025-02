Lanazione.it - Rsa, quote sociali aumentate. Scontro fra Regione e gestori

Firenze, 25 febbraio 2025 – Non sono mancati accesi scambi di opinioni durante il forum di oggi, organizzato da La Nazione, sul tema delle Rsa, con gli esperti del settore. Ad avere qualcosa da dire, in particolare, sono stati laToscana – rappresentata dall’assessora alle PoliticheSerena Spinelli – e idelle strutture. Il nodo sono sempre i soldi. In particolare quelli che fanno riferimento alla quota sociale, ovvero quella che va a coprire le spese per vitto e alloggio, per intendersi, e che è pagata dalle famiglie con compartecipazione del Comune (l’ente copre fino a 53,5 euro al giorno). La stessa quota che adesso, a quanto pare, è stata alzata. Si è aperta dunque una guerra di tariffe. Ichiedono e rivendicano autonomia e margine d’azione per compensare gli aumenti subiti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali dei loro dipendenti, nonché l’incremento dei costi dei fornitori, lachiede invece concertazione.