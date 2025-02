Ilgiorno.it - Rozzano al voto. La scelta dei 5 Stelle: "Col centrosinistra"

Il Movimento 5sigla un accordo con il Pd e Alleanza Verdi e Sinistra. A un solo anno dalle ultime elezioni,torna ala causa della scomparsa del sindaco Gianni Ferretti. Il, che in precedenza si era presentato diviso, ha ora trovato un’intesa in vista delle imminenti elezioni amministrative. "È stato un processo naturale, iniziato già dalle scorse elezioni, quando mancò l’accordo solo perché volevamo verificare con i fatti il rinnovamento della coalizione. Alla fine, questo rinnovamento si è concretizzato, e non potevamo esserne più felici", spiega Andrea Bonazzi, capogruppo del Movimento 5, soddisfatto per l’intesa con il. "Abbiamo collaborato molto bene nei nove mesi di opposizione, lavorando come un gruppo unico. I nostri programmi non si discostano di molto: condividiamo valori di base e una visione comune della città.