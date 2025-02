Panorama.it - Rottamazione quater. Oggi riparte la misura

Leggi su Panorama.it

Con la pubblicazione, ieri, in Gazzetta Ufficiale dell’ultima legge di conversione del decreto “Milleproroghe” è stata prevista, a partire da, la possibilità di poter essere riammessi alla Definizione agevolata dei debiti presentati per lascaduti il 31 dicembre 2024, per i quali c’è stato un tardivo, incompleto o mancato versamento delle rate dovute. In particolare, se il pagamento è avvenuto tardivamente possono presentare domanda di riammissione solo se il pagamento sia stato effettuato entro il termine di tolleranza di 5 giorni dalla scadenza prevista. Al fine di poter essere riammessi alla Definizione agevolata, i contribuenti interessati devono presentare un’apposita domanda telematica tramite il portale dell’Agenzia delle entrate, mediante un’apposita sezione che sarà resa utilizzabile entro 20 giorni a partire da