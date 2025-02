Mondouomo.it - Rottamazione Quater: Nuove Opportunità per i Contribuenti.

Riapertura dei Termini per la Definizione Agevolata Il recente decreto Milleproroghe ha riaperto i termini della, offrendo una nuova chance aidecaduti dalla sanatoria delle cartelle esattoriali. Coloro che non hanno rispettato i pagamenti delle rate previste fino al 31 dicembre 2024 possono presentare un’istanza entro il 30 aprile 2025 per rientrare .