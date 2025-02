Ilfattoquotidiano.it - Rottamazione quater, ecco chi potrà aderire alla riammissione. In Senato parte l’iter del ddl della Lega sulla quinquies (ma costa 5 miliardi)

Chi vuole risalirebarcadeve attendere. Il decreto milleproroghe appena pubblicato in Gazzetta ufficiale prevede laper chi è decaduto dal beneficiorateazione, ma la richiestaconcretamente essere presentata solo quando l’Agenzia delle entrate-Riscossione – nei prossimi 20 giorni – pubblicherà sul proprio sito il modello da utilizzare. L’opzione varrà comunque solo per per i contribuenti che al 31 dicembre 2024 non abbiano pagato o abbiano versato in ritardo (oltre i cinque giorni di tolleranza) una rata. Chi invece salterà la rata da saldare entro il 28 febbraio rimarrà fuori.Il pagamentoavvenire in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025, oppureessere spalmato in un massimo di dieci rate di pari importo con scadenza le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2026 e 2027.