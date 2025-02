Lanotiziagiornale.it - Rottamazione quater: arriva la riapertura per chi non è in regola con le cartelle esattoriali

Con la pubblicazione del decreto Milleproroghe sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio, prende ufficialmente il via ladella. I contribuenti che non sono incon i versamenti delle rate scadute fino al 31 dicembre 2024 avranno una nuova opportunità per rientrare nel piano di definizione agevolata delle.L’Agenzia delle Entrate-Riscossione avvierà la campagna di adesione nei prossimi venti giorni, e chi intende beneficiare della riammissione dovrà compilare l’apposito modulo online entro il 30 aprile 2025.Chi può aderire alladellaLa misura prevista dal Milleproroghe si rivolge ai contribuenti decaduti dallaperché non hanno effettuato i pagamenti delle rate o li hanno versati in ritardo rispetto alle scadenze previste.