Juventusnews24.com - Rosucci dopo il rinnovo: «Il legame con la Juve è come quello con la tua famiglia. Questi sono i nostri obiettivi»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ha parlatoilcon lantus Wome e ha fissato i proprie quelli della squadra di Max CanziilMartinaha rilasciato queste parole ai microfoni ufficiali della. Ecco cos’ha detto la centrocampista dellantus Women.LAUNA– «Sì, è proprio undi quel tipo, un po’fosse la tua. Vivere otto anni, andando verso il nono, tutti i giorni con la: èvivere con una persona e quindi ormai è qualcosa che fa parte di me, della mia quotidianità. E in questo momento non potrei immaginare la mia quotidianità senza entrare ogni giorno al centro sportivo di Vinovo. Questoha un valore diverso da tutti gli altri, quando ero più piccola e sognavo di più. Adessogrande, sogno ancora, però questolo lego alla parola “restare”, di quanto sia importante rimanere.