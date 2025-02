Lanazione.it - Rossi (Lega): Telecamere di sicurezza a Indicatore

Arezzo, 25 febbraio 2025 –):diContinua l'attenzione del Capogruppoe Segretario di Arezzo Federicoche dopo Le Poggiola e San Giuliano chiede l'installazione didi videosorveglianza in Localitàper aumentare la. "Ho raccolto la richiesta dei cittadini diche chiedono maggioredopo una serie di furti nelle abitazioni e atti vandalici, per questo è fondamentale dotare la Frazione didi videosorveglianza per assicurare la massima tutela ai residenti contro qualsiasi forma di illità. Queste dovranno essere posizionate in corrispondenza dei principali punti di ingresso e di uscita della Località. L’utilizzo della tecnologia rappresenta un passo significativo verso un territorio più sicuro e un modo per rassicurare i cittadini.