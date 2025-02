Ilgiorno.it - Rossella Brescia racconta la sua Milano: “Bella e divertente. La sicurezza? Un problema”

, 25 febbraio 2025 – “Tutte le volte che vengo asono molto felice perché mi diverte”. Sicosì la ballerina, modella, attrice e conduttrice televisiva e radiofonica,. Pugliese di nascita, milanese d’adozione. Da poco più che ventenne il suo esordio in teatro e successivamente in televisione. Il “World Radio Day” svoltosi anei giorni scorsi è stata un’occasione perrsi sul palco intervistato anche da Giorgio D’Ecclesia, Ceo e Founder di Radio Speaker e organizzatore dell’evento., milanese d’adozione. Che ricordi ha di? “Ho un ricordo meraviglioso di questa città, quando un’estate avevo registrato un programma per Mediaset. Tutte le volte che vengo asono molto felice perché mi diverte. Quando vengo qui per lavoro sono sempre molto contenta perché è tutto molto organizzato dal punto di vista lavorativo.