Roma un’altra firma in arrivo | accordo già ratificato

Lasta cominciando a pianificare le mosse in vista dell’estate. Inunamolto attesa da Ranieri: l’.Si muove seguendo due stelle polari ben distinte la. Il club, da una parte, è alla ricerca di un allenatore di comprovata qualità ed esperienza capace di raccogliere l’eredità di Claudio Ranieri, al quale affidare la conduzione del nuovo progetto giallorosso. Dall’altra, ha cominciato a riflettere sulle mosse da concretizzare al fine di mantenere competitivo l’organico anche nella prossima stagione.ingià– TvPlay.it (LaPresse)Per quanto riguarda l’allenatore, il sogno risponde al nome di Carlo Ancelotti legato al Real Madrid fino al 2026. La pista in questione, però, si preannuncia complicata da percorrere: ecco perché, da ormai qualche giorno, i riflettori sono stati puntati su Gian Piero Gasperini che, in conferenza sabato, ha annunciato di voler lasciare l’Atalanta e di essere pronto a proseguire altrove la propria carriera.