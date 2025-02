Sololaroma.it - Roma, un inizio 2025 da top d’Europa: solo il Bayern meglio di Ranieri

Continua ad inanellare risultati positivi la, arrivata a quota dieci partite senza sconfitte in campionato. A portare la serie in doppia cifra è stato il successo nella ventiseiesima giornata di Serie A contro il Monza, superato con un netto 4-0 grazie ad una prestazione molto convincente. Anche con diversi titolare in panchina, i giallorossi hanno condotto senza problemi il match, dando segnali molto positivi in vista del prosieguo della stagione, che entra nella sua fase decisiva.20 punti in 8 partiteIl lavoro diè sotto gli occhi di tutti, con il tecnico di Testaccio che ha saputo riportare serenità e dare un’identità a questa squadra. A dimostrarlo sono i risultati ottenuti anche in campo continentale, con lache ha raggiunto gli ottavi di finale di Europa League eliminando un avversario mai semplice come il Porto.