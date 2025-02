Lettera43.it - Roma, striscione fascista in Curva Sud nella partita con il Monza

«Io ce resto su ‘sta strada finché mi reggono le gambe. È co’ sto core e co’ sta faccia che so’ diventato grande». È loesposto dagli ultras dellainSud all’Olimpico prima delladi Serie A contro il, vinta dai padroni di casa per 4-0. La frase è tratta dal testo di Er Camerata, brano del 2007 degli Innato senso di allegria, band che incise il disco Quando c’era lui con chiari riferimenti al Ventennio. Il messaggio non è passato inosservato soprattutto sui social, dove numerosi tifosi della Lupa hanno chiesto l’intervento della stessa società per bloccare simili episodi in futuro. È l’ultimo esempio della virata politica a destra dellanista, dove durante i match non mancano ammiccamenti più o meno espliciti al fascismo.Loesposto inSud (X).