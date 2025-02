Sololaroma.it - Roma, Soulé brilla con il Monza: un’arma in più per Ranieri

Non ha deluso le attese la, che si è imposta 4-0 sulconquistando tre punti di vitale importanza per la classifica. I passi falsi di Milan, Bologna e Fiorentina, associati con il pareggio della Lazio, imponevano infatti una vittoria d’obbligo contro i brianzoli, per guadagnare ulteriore terreno sulla zona europea. All’Olimpico tutti coloro che sono scesi in campo hanno saputo dare il proprio contributo, ma una menzione speciale va fatta per Matias.Il trequartista argentino è stato schierato titolare da Claudioe ha ripagato la fiducia del proprio tecnico con una prestazione convincente. L’ex Juventus e Frosinone è entrato in prima persona nell’azione del gol di Shomurodov, fornendo un assist al bacio dopo essersi liberato di Kyriakopoulos con una delle sue caratteristiche di maggior spicco, ovvero il dribbling nello stretto.